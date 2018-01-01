​ "الدعوجية" يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم

فى منتصف السبعينيات وفى ظل توارى دور الأزهر ورجاله فى توعية وتبصير العباد وانشغالهم بفلوس الزكاة والهبات والنذور والسعى وراء إرضاء الوهابية ظهر لدينا مشايخ الكاسيت مثل ‏عبدالحميد كشك والمحلاوى والقرضاوى والقطان استغلوا المنابر وسوق الكاسيت الرائجة فى ذلك الحين لتكوين ثروات وتشكيل عقلية مسلم بدرجة إرهابى، وقد نجحوا بجدارة فى ذلك، وحق فيهم ‏قول الله تعالى: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ».‏



بعد ركود أسواق الكاسيت وظهور الفضائيات الدينية التى تبيع عسل السدر بحبة البركة الذى يشفى جميع الأمراض والتفاف البسطاء حول تلك البلورة السحرية التى تفقههم فى دينهم وتعالج ‏أمراضهم وتساعد المحتاجين منهم- كان لا بد من مواجهة الأمر.‏

وبترتيب بين أجهزة الدولة وبعض الشباب ظهرت الموجة الثانية من الدعاة متمثلة فى محمد حسان ويعقوب ومحمود المصرى وغيرهم، اختلف هؤلاء عن سابقيهم فى السبعينيات، فهم أكثر هدوءا، ‏رسموا على وجوههم ابتسامة السماحة وزبيبة الصلاة ولبسوا الغترة وقصروا الجلباب وانتعلوا الشبشب «أبوصباع» ليوهموا العامة بأنهم من أهل العلم والخطوة، فعكسوا بذلك صورة مختلفة عن ‏كشك وأمثاله الذين كانوا متجهمين عابسين يتحدثون وتشعر بأن عروقهم ستخرج من أبدانهم من فرط الحماسة، ولكن للأسف دعاة التسعينيات تفرغوا لجمع المال والزواج والإفتاء بأجر، فأحدهم أفتى ‏بعدم جواز نقل الأعضاء من شخص سليم إلى شخص مريض، وعندما مرض هذا الشيخ المنافق الأفاق قام بعمل عملية زرع كلى فى مستشفى أجنبى، تخيلوا هذا المجرم حرم الآلاف من الشفاء ‏بحجة حرمة نقل الأعضاء ثم يفعلها هو وأين فى مستشفيات الفرنجة الصليبيين كما يقولون. وآخر ملأ الدين نحيبا وضجيجا بضرورة الزهد فى الحياة ويا للأسف هذا الشيخ يمتلك قصورا وسيارات ‏بملايين ومتزوج أربعا آخرهن قاصر لديها ١٥ سنة وأخوه حبس فى قضية مخلة بالشرف «سرقة وتزوير».. وآخر تفرغ للإفتاء بأجر، أى فتوى هو جاهز طالما ستدفع الدولارات، لهذا الفشل كان ‏لا بد من ظهور جيل جديد من الدعاة فظهر لنا الدعاة الكاجوال يعنى بيلبس بدلة أنيقة وحليق الذقن هادئ جدا يتحدث بطلاقة مستخدما لغة الشباب الدارجة، وبالفعل نجحوا فى استقطاب شرائح كبيرة ‏من المجتمع من كل الأعمار والمستويات، ولكنهم انحرفوا كالمعتاد مثل كل الدعوجية الذين امتهنوا واتخذوا من الدين تجارة لجلب الرزق، فمثلا الأخ معز مسعود، الذى أثيرت حوله ضجة كبيرة هذه ‏الأيام فأنا من وجهة نظرى أنه شعر بانحسار الأضواء من حوله وقلة ملايين الفضائيات فتزوج من ممثلة ما زالت تحبو فى عالم التمثيل غير محتشمة ليناقض معز نفسه فى كل ما قاله ولكنه كسب ‏من عودته من جديد لدائرة الضوء حتى لو بصورة سلبية. لقد أصبح أمر الدعاة مسارا لاهتمام الباحثين فى الشرق والغرب، وهذا ما دعا الباحث السويسرى، باتريك هاينى، لوصف الدعاة فى كتابه ‏‏«إسلام السوق»، بقوله: «ظاهرة دعوة عصرية تبتعد عن السياسة، لطبقات لا يوجد لديها أى مشاكل اقتصادية ولكنها تريد أن تعطى كثافة أكبر للأخلاق، ليس الأخلاق بمعنى القيم الكبرى، إنما ‏بشكل أبسط من ذلك مثل نشر المحبة والتسامح، وهى نتيجة للعولمة التى شجعت ظهور أنماط جديدة للأسلمة، إسلام ينبثق عن نزع السياسة عن الرموز الرئيسية فى مسار إعادة الأسلمة أو لخيبة ‏الأمل الناتجة عن ثقافة نضالية تسلطية تنفك عن الجماعية التى ميزت الإسلام السياسى».‏



يا أولى الأمر التطرف الدينى يعكس أزمة الدولة والمجتمع، ولا يمكن مواجهته إلا بإصلاح الخطاب الدينى وليس بمحتوى دينى معتدل تديره السلطة السياسية بمعزل عن عقول الشباب، مطلوب أن ‏يعود الأزهر، كما كان، منارة ننهل منها العلم، وأن نصحح المفاهيم الخاطئة، ولا عيب أن نخرج للعامة ونقول إن هناك كتبا تراثية مغلوطة لا تناسب العصر ولا متطلباته. ‏

ودعونا نعترف بكل صراحة بأن الدعوجية أو من يسمون أنفسهم «الدعاة الجدد» فشلوا فشلا ذريعا فى دحر الإرهاب أو محاربة الفكر المتطرف ولكنهم نجحوا وبامتياز فى جمع المال وجمع ‏الزوجات وما ملكت أيمانهم.‏