القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:39 م
أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

احذروا.. دخلنا مرحلة "الفقر المائى"

dostor.org/2254421

أقلقنى إلى درجة الانزعاج أن التصريح الذى أطلقه الدكتور «محمد عبدالعاطى»، وزير الرى، ونشرته الصحف منذ فترة وجيزة، «جريدة «الوطن»، ٢٨ يونيو الماضى»، قد مرَّ مرور الكرام، ‏ولم يلق الانتباه الواجب، أو يُحدث التفاعل المنتظر، رغم أهميته وخطورة مضمونه، فقد أعلن وزير الرى أن مصر «أعربت عن قلقها من استشعار وجود توجهات لدى إثيوبيا لبدء ملء الخزان ‏‏«والمقصود خزان سد النهضة»، قبل التوافق على التقرير الاستهلالى، بعد فشل المفاوضات الفنية للاجتماعات الثلاثية، التى عُقدت فى القاهرة، نوفمبر الماضى، قبل استئنافها مطلع العام ‏الجارى».‏

سبب القلق، ومصدر الانزعاج، أن هذا التوجه يُعاكس الانطباع الذى ساد بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، «هيلى ماريام ديسالين»، وتولى رئيس الوزراء الجديد، «آبى أحمد على»، ‏ومباحثاته مع الرئيس السيسى، «١٠ يونيو ٢٠١٨»، وما صدر خلال وفى أعقاب اللقاءات معه، من تصريحات متفائلة، تحمل البُشرى للمصريين، بأن الضيف الإثيوبى أكد أن بلاده لن تُقدم على ما ‏يضر بأمن مصر المائى، أو ينال من حصتها المقررة.‏

وقد ضاعف من دواعى القلق ومبررات الانزعاج، تصريح تلا حديث وزير الرى، للسيد مستشار رئيس الجمهورية للزراعة، الدكتور «هانى الكاتب»، «جريدة «الأهرام»، ٢٩ يونيو ٢٠١٨»، ‏أعاد التذكير بأن حصة المواطن المصرى حاليًا من المياه، أقل من ٦٠٠ متر مكعب سنويًا، والمفروض أن تكون ١٠٠٠ متر، وأضاف السيد المستشار أن مصر تحتاج إلى ٢٢ مليون فدان، وحوالى ‏‏١٣٠ مليار متر مكعب مياهًا، طبقًا لعدد السكّان، «أى أكثر من ضعف حصة مصر من مياه النيل، والمقدرة بـ٥٥ مليار متر مكعب»!.‏

ويؤكد هذا الوضع الحرج، ما ذكره الدكتور «هانى رسلان»، رئيس «وحدة دراسات السودان وحوض النيل» بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، من أن نصيب الفرد فى ‏عام ١٩٥٩ كان يبلغ ألفى متر مكعب، انخفض فى عام ١٩٨٥ إلى ١١٣٨ مترًا مكعبًا، واستمر الانخفاض حتى بلغ ٥٥٥ مترًا فى عام ٢٠١٨، «أى أن نصيب المصرى من المياه، تقلَّصَ فى ‏غضون ستين عامًا إلى نحو ربع المقدار»، وبنص كلماته، فهذا يعنى أن مصر: «دخلت بعمق فى مرحلة الفقر المائى»، «جريدة «الأهالى»، ٤ يوليو ٢٠١٨».‏

وفى الوقت نفسه حذَّرَ تقرير لمنظمتى «الأغذية والزراعة»، «الفاو»، و«التعاون الاقتصادى والتنمية»، «جريدة «الأهرام»، ١٠ يوليو الماضى»، من أن «المياه والنزاعات تشكلان التهديد ‏الأكبر الذى يؤثر على مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ونبّه التقرير إلى مخاطر الآثار المتوقعة «بسبب تغيرات المناخ، وكذا الاستخدام المفرط للمياه السطحية والجوفية، متوقعًا أن تواصل ‏منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى تُعتبر من أكبر مستوردى المواد الغذائية فى العالم، الاعتماد على الاستيراد، مع تسجيل ارتفاع كبير لهذه الواردات خلال السنوات المقبلة».‏

والمعنى المباشر والصريح لمجمل هذا الكلام، وبعيدًا عن الدبلوماسية وتنميق الألفاظ، أن مشكلة مصر مع المياه مشكلة عميقة، جانب منها بسبب «مراوغة» إثيوبيا، وتملصها من إعلان التزامها ‏الصريح بعدم المساس بحصة مصر من المياه، عن طريق اتفاق ملزم، محدد وقاطع ومضمون، بألا تقل سنوات ملء خزان السد عن سبع سنوات، مثلًا، حتى يظل الضرر الحادث فى أقل ‏المستويات الممكنة.‏

لكن حتى لو تم هذا الأمر، فستظل للمشكلة جوانب أخرى، أهمها الزيادة السكانية التى تحتاج للمزيد من المياه، والزيادة الكبيرة لفاتورة استيراد المنتجات الزراعية لتعويض تقليص مساحات زراعة ‏المواد الضرورية، كالأرز وغيره.‏
والأهم هو لزوم تغيير ثقافة الشعب تجاه المياه والإسراف فى استخداماتها، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير ومستدام، لتغيير عادات وأوضاع سلبية، استقرت من قرون.‏

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي

منذ يوم

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا

منذ يومين

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 3 أيام

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة

منذ 3 أيام

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 3 أيام

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

الآن

إيطاليا تشيد بتعاون السلطات المصرية للتوصل لـ"مرتكبى حادث ريجينى"

حماس تعلن موافقتها على الرؤية المصرية لاتمام المصالحة

رسميا.. الأمن يوافق على خطة الجبلاية لعودة الجماهير للمدرجات

شرم الشيخ والقاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

ads
الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

فريقان للتطوير في جامعة بنها

40 بحثاً يناقشها مؤتمر طب بيطري بنها

طب بيطري بنها: 32 طالباً وطالبه يحصلون علي الامتياز مع مرتبة الشرف

تعرف على مواعيد المسح الطبي لفيروس سي بكليات جامعة عين شمس

مسابقة لاختيار ١٠٨ قيادة بوزارة التعليم طبقا لقانون الخدمة المدنية

الأمصار

20 دولة تشارك في بطولة «فاطمة بنت مبارك» لرماية السيدات

لماذا زار مانديلا مصر "حافيا"؟.. تعرف على السبب

بين اللعنة ووجود الأسكندر.. القصة الكاملة وراء لغز تابوت الأسكندرية

المشاكس "نيلسون مانديلا".. رئيس متهم بالخيانة العظمى

لو كان موجودا.. كيف كان سيتعامل مانديلا مع سياسات ترامب؟

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ قناة السويس.. وشائعات البلهاء أو العملاء!‏

خالد عكاشة

​ مشاهد تُروَى.. طبق الأصل من حراك البصرة

جلال-حمام

​ صراصير الأرض.. جائحة صنعها الإهمال

دعاء خليفة

​ "الدعوجية" يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم

المزيد
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎