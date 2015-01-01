"الجنايات" تحيل 4 متهمين بقتل سائق تاكسي بالهرم للمفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الأربعاء، كلا من صفية فاروق احمد زكي، ربة منزل ومحمد عبد السميع راشد 29 سنة "قهوجي" وحسن حمدي محمود 22 سنة "حداد" توفي أثناء حبسه" وايمن عامر عبد الفتاح 18 سنة "عامل سيارات" إلي المفتي لقيامهم بقتل سائق تاكسي خنقا "بسلسلة حديدية" وسرقة سيارته وأمواله بمنطقة كفر الجبل بالهرم، وحددت جلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم.



صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار.



كان المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة سابقا قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم في غضون يومي 7 و8 سبتمبر 2015 لاتهامهم بقتل خفاجي على محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلسلة حديدية وتوجهوا لمكان تواجده واقتادوه بداخل السيارة موضوع التهمة الثانية وقاموا بخنقه حتى فاضت روحه.



تضمنت التحقيقات برئاسة محمد القاضي وتحريات العقيد رجب عبد الله غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة الي قيام المتهمين بالاتفاق بينهم على استدراج المجني عليه وسرقة سيارته ومبلغ مالي، فقامت المتهمة الأولي باستدراجه الى مسكن المتهم الثاني وفور حضوره فوجيء بتواجد باقي المتهمين الذين بادروا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقه هاتفه المحمول وأمواله وتركوه بالشقة ثم عادوا في اليوم التالي وقاموا بقتله بهدف اخفاء جريمتهم فأعدوا سلسة حديدية واصطحبوه بالسيارة وقاموا بالقاء جثته بمجري المياه.



وتضمنت اعترافات المتهمة قيامها بالاتفاق مع باقي المتهمين على استدراج أحد سائقي التاكسي لسرقته بقولها "أنا هجيب لكم زبون..تقلبوه"، بينما كانت اعترافات المتهمين بشعة باحضارهم السلسلة الحديدية الخاصة "بكلب" أحدهم وقيام بلفها على رقبة الضحية وقيام كل منهم بجذبها حتى فارق الحياة.