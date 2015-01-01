القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
حوادث
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:35 م

"الجنايات" تحيل 4 متهمين بقتل سائق تاكسي بالهرم للمفتي

الجنايات تحيل 4 متهمين
نجلاء رفاعي
dostor.org/2254416

أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الأربعاء، كلا من صفية فاروق احمد زكي، ربة منزل ومحمد عبد السميع راشد 29 سنة "قهوجي" وحسن حمدي محمود 22 سنة "حداد" توفي أثناء حبسه" وايمن عامر عبد الفتاح 18 سنة "عامل سيارات" إلي المفتي لقيامهم بقتل سائق تاكسي خنقا "بسلسلة حديدية" وسرقة سيارته وأمواله بمنطقة كفر الجبل بالهرم، وحددت جلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار.

كان المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة سابقا قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم في غضون يومي 7 و8 سبتمبر 2015 لاتهامهم بقتل خفاجي على محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلسلة حديدية وتوجهوا لمكان تواجده واقتادوه بداخل السيارة موضوع التهمة الثانية وقاموا بخنقه حتى فاضت روحه.

تضمنت التحقيقات برئاسة محمد القاضي وتحريات العقيد رجب عبد الله غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة الي قيام المتهمين بالاتفاق بينهم على استدراج المجني عليه وسرقة سيارته ومبلغ مالي، فقامت المتهمة الأولي باستدراجه الى مسكن المتهم الثاني وفور حضوره فوجيء بتواجد باقي المتهمين الذين بادروا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقه هاتفه المحمول وأمواله وتركوه بالشقة ثم عادوا في اليوم التالي وقاموا بقتله بهدف اخفاء جريمتهم فأعدوا سلسة حديدية واصطحبوه بالسيارة وقاموا بالقاء جثته بمجري المياه.

وتضمنت اعترافات المتهمة قيامها بالاتفاق مع باقي المتهمين على استدراج أحد سائقي التاكسي لسرقته بقولها "أنا هجيب لكم زبون..تقلبوه"، بينما كانت اعترافات المتهمين بشعة باحضارهم السلسلة الحديدية الخاصة "بكلب" أحدهم وقيام بلفها على رقبة الضحية وقيام كل منهم بجذبها حتى فارق الحياة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 6 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

إيطاليا تشيد بتعاون السلطات المصرية للتوصل لـ"مرتكبى حادث ريجينى"

حماس تعلن موافقتها على الرؤية المصرية لاتمام المصالحة

رسميا.. الأمن يوافق على خطة الجبلاية لعودة الجماهير للمدرجات

شرم الشيخ والقاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

فريقان للتطوير في جامعة بنها

40 بحثاً يناقشها مؤتمر طب بيطري بنها

طب بيطري بنها: 32 طالباً وطالبه يحصلون علي الامتياز مع مرتبة الشرف

تعرف على مواعيد المسح الطبي لفيروس سي بكليات جامعة عين شمس

مسابقة لاختيار ١٠٨ قيادة بوزارة التعليم طبقا لقانون الخدمة المدنية

الأمصار

20 دولة تشارك في بطولة «فاطمة بنت مبارك» لرماية السيدات

لماذا زار مانديلا مصر "حافيا"؟.. تعرف على السبب

بين اللعنة ووجود الأسكندر.. القصة الكاملة وراء لغز تابوت الأسكندرية

المشاكس "نيلسون مانديلا".. رئيس متهم بالخيانة العظمى

لو كان موجودا.. كيف كان سيتعامل مانديلا مع سياسات ترامب؟

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

"ندى" ترقص على نغمات لا تسمعها

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎