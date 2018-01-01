"المستثمرين" يبحث التعاون بين "المالية" والاتحاد

بدأ الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مساء الأربعاء، واستعرض الاتحاد المقابلات الجاري إعدادها مع رئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، وأعضاء الاتحاد، وأولها لقاء وزير التجارة والصناعة الأسبوع المقبل.



كما يناقش آخر مستجدات مؤتمر تكنولوجيا المياه، والمشاركات البحثية المصرية والعالمية.



ويبحث التعاون في المشكلات الاقتصادية ومقترحات الحلول بين الاتحاد، ووزارة المالية، وكذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في ضوء الدراسات والخطابات المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن استعراض أهم إنجازات المركز الوطني للتنمية خلال الفترة الماضية.