ترامب: روسيا وافقت على مساعدتنا في الملف الكوري الشمالي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إن روسيا وافقت على مساعدة أمريكا في ملف كوريا الشمالية"، بعد مرور يومين على قمة جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ووصفها ترامب بـ"الناجحة".



وأوضح ترامب - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن أمورا إيجابية كثيرة ستتحقق من تلك القمة التي انعقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي.



ويدافع الرئيس الأمريكي عن لقائه نظيره الروسي بعدما تعرض الأول لانتقادات بعضها من حزبه الجمهوري بسبب تعليقاته حول الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.