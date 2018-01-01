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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:28 م

كاتب إماراتى: شراكة دول الخليج حقيقية ولا عزاء لقطر

الإمارتي ماجد الرئيسي
الإمارتي ماجد الرئيسي
نيفين أشرف
dostor.org/2254410

قال الكاتب والمحلل السياسى الإمارتى ماجد الرئيسى، إن الشراكة بين دول الخليج تعد شراكة حقيقية رغم محاولات البعض لتشويه المجالس التنسيقية بين الدول العربية، مضيفًا أنه لا مكان لمن اتخذوا من تركيا وإيران حلفاء جددًا، وذلك فى إشارة منه إلى قطر.

وكتب الرئيسي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «شراكة دول مجلس التعاون ليست بمجرد قمة تقليدية، هناك شراكة حقيقية يُفترض أن تكون على الأرض وتتطور كل يوم، وهذا ما تقوم به السعودية، ولا عزاء لمن اتخذ من الترك والفرس عمقًا له».

أضاف: «بعض الأصوات الشاذة حاولت تشويه مجلس التنسيق السعودي الإماراتى، باعتباره مخلًا لمجلس التعاون، اليوم نشهد مجلس التنسيق السعودي الكويتي، فأين اختفت تلك الأصوات؟».

كاتب إماراتى: شراكة دول الخليج حقيقية ولا عزاء لقطر
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