"مستقبل وطن" بالشرقية ينظم دورة رياضية بديرب نجم

ينظم حزب مستقبل وطن بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، أولى مباريات دورة كرة القدم التى ينظمها الحزب، وذلك بين فريقى برلمان الشباب وديرب البلد.



وقال الدكتور شاكر عابدين، أمين الحزب بديرب نجم، إن المباراة ستقام على أرض ملعب مبارك سبورت بمدينة ديرب نجم، بحضور هيئة مكتب الحزب ومجموعة من شباب مركز ومدينة ديرب نجم وشباب الحزب.



وأضاف عابدين، أنه من المقرر أن تختتم الدورة الرياضية لكرة القدم فى أوائل أغسطس القادم، وتقام المباراة الختامية واحتفالية لتكريم الفائز، وذلك فى إطار اهتمام الحزب بالشباب ورعايتهم.