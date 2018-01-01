محافظ سوهاج يستقبل رئيس هيئة التأمين الصحي (صور)

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم، الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها من خلال العيادات والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي بسوهاج.



وأكد المحافظ على الدور الذي تقوم به المستشفيات التابعة للتأمين الصحي في تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المنظومة التابعة لهية التأمين الصحي ليتمكن المواطن من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.



وأضاف عبد المنعم، أنه جاري تطوير جميع العيادات والمستشفيات الموجودة بسوهاج خاصة مستشفى الهلال للتأمين الصحي، كما تم البدء في الأعمال الإنشائية لمجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي، لافتا إلى توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وكلية الطب بالجامعة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السوهاجي والارتقاء بالمنظومة الطبية وخدماتها.



وقام المحافظ بتقديم درع المحافظة إلى الدكتورة سهير عبد الحميد، كما قامت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم درع الهيئة إهداء إلى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، نظرا لدعمه الكامل والجهود المقدمة من المحافظة للمستشفيات والعيادات التابعة للتأمين الصحي بسوهاج.