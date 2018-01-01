وزيرا خارجية السعودية والكويت يوقعان محضر إنشاء المجلس التنسيقى

وقع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتى، اليوم الاربعاء، على محضر إنشاء مجلس تنسيقى بين البلدين، باعتباره إطارًا عامًا يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك.



وقال بيان -صادر عن الخارجية الكويتية- إن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصهما على مواصلة مسيرة الإخاء وتعزيز وشائج العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين.



وأشار إلى أن الوزيرين عقدا قبل التوقيع جلسة مباحثات رسمية، تناولت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية المتينة التى تربط السعودية بالكويت في المجالات كافة على مختلف الأصعدة، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التى تشهدها المنطقة.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قد وصل الليلة الماضية إلى الكويت؛ حيث استقبله بمطار الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعدد من كبار المسئولين بالخارجية الكويتية.