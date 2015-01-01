الحكومة الألمانية: الجزائر وتونس والمغرب دول آمنة

وضعت الحكومة الألمانیة، الأربعاء، الجزائر، وتونس، والمغرب، على لائحة الدول الآمنة، ما یعنى إمكانیة ترحیل اللاجئین القادمین من ھذه البلدان في حال رفض طلبات لجوئھم أو التورط بأعمال منافیة للقانون.



وأحالت الحكومة الألمانیة المكونة من المحافظین والاشتراكیین الدیمقراطیین، مشروع القرار المقدم من وزیر الداخلیة ھورست زیھوفر، على البرلمان (بوندسنتاج) ومجلس الولایات (بوندسرات) من أجل التصویت علیه.



وكانت الحكومة الألمانیة قد رفضت العام الماضى اعتبار البلدان الثلاثة "دولًا آمنة"، نظرًا لعدم حصول مشروع القرار على الغالبیة اللازمة في مجلس الولایات.



وتوقع زیھوفر، المحسوب على التیار المتشدد، دخول القرار حیز التنفیذ مع خریف ھذا العام، وقال في مؤتمر صحفي، إن وزارته ستعمل في ھذه الفترة على وضع دول أخرى على لائحة الدول التي تعتبرھا ألمانیا آمنة.



وأضاف زیھوفر: "مشروع القرار ھذا یعتبر مساھمة جدیدة فى سعینا إلى الموازنة بین معاییرنا الإنسانیة التي تضمن حق اللجوء وحمایة أشخاص یحتاجون للحمایة من جھة، والمحافظة على النظام من جھة أخرى وذلك من خلال تشدید الإجراءات ضد أشخاص لا یحتاجون للحمایة".



وسبق أن اعتبرت الحكومة الألمانیة في عام 2015 دول البلقان وھى: البوسنة، الھرسك، صربیا، ألبانیا، الجبل الأسود، وكوسوفو، بالإضافة إلى دولتین إفریقیتین ھما: غانا والسنغال، دولًا آمنة، الأمر الذى سھل على السلطات الألمانیة ترحیل رعایا ھذه الدول.



وكان مشروع القرار بشأن إدراج دول المغرب العربى ضمن البلدان الآمنة، أفشلها حزب "الخضر" فى مارس العام الماضى، بحجة احتمال تعرض رعایا ھذه الدول للتعذیب أو السجن إذا تم ترحیلھم إلیھا.