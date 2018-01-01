محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز الإقليمي الجديد للتدريب

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة وجمع كبير من القيادات التنفيذية وممثلى الجهات المعنية بزيارة ميدانية لمقر ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على لتفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من اجراءات رفع الكفاءة والتطوير للمركز الأقليمى الجديد للتدريب والذى يجرى تنفيذه حاليا ويشمل قاعات للتدريب وقاعة كبرى للمحاضرات؛ استعدادًا لافتتاحه رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة لتريب العاملين بالادارات المحلية التابعة للمحافظة والذى تم تجهيزه وتأثيثه بأحدث وسائل تكنولوجيا التدريب.



خلال الزيارة أكد محافظ الاسماعيلية أن الهدف الرئيسى من هذا المركز هو تحسين أداء العاملين بمختلف الإدارات، خاصة المتعاملين في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات المحافظة وتوابعها.