محافظ الإسكندرية يكرّم أوائل الثانوية العامة

كرّم الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية اليوم بمكتبه أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة للعام الدراسي الحالي؛ تشجيعًا لهم ولحثهم على المزيد من التفوق والتقدم والارتقاء باسم مصر عاليًا.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام مساعد المحافظة، وآمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



وأعرب المحافظ عن فخره بأن يكون أوائل الثانوية والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية من أبناء الإسكندرية والذي يدل على أن الإسكندرية ذاخرة بأبنائها وينتظرها مستقبل باهر بفضل مجهودهم وتفوقهم: "إن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا"، مؤكدًا حرصه وإصراره على تكريم المتفوقين وتشجيعهم لبذل مزيد من الجهد والاستمرار على منصات التتويج،لأنهم أمل وركيزة مصر في المستقبل القريب.



وتمنى سلطان دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب ناصحًا إياهم بالتمسك بالأخلاق الإيجابية بجانب العلم، وشكر أهالى المتفوقين على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم الكبيرة في تفوق أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم والتفوق، وأنهم السبب الرئيسي في تفوق أبنائهم، مطالبا الأوائل بالحفاظ على هذا التفوق الذي تحتاج إليه بلادنا الحبيبة.



وسلم المحافظ شهادات التقدير للطالبة منه الله خميس لحصولها على المركز الأول مكفوفين على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمدرسة النور التابعة لإدارة وسط التعليمية، بجموع ٤٠٦درجة،و الطالب عمر عبد العزيز عبد الفتاح أمان، لحصوله على المركز السابع مكرر في الثانوية علمي رياضة بمجموع ٤٠٨،٥درجة مدرسة سيدى جابر الخاصة والتابعة لإدارة وسط، الطالبة غدير إيهاب حنفى، لحصولها على المركز الرابع في الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية في الثانوية بإجمالي مجموع ٤٠٧.٥درجة مدرسة محمد زهران.



كما تم تكريم الطالبة مريم عمرو حسن، مدرسة طلعت حرب التابعة للدبلومات الثانوية الفنية التجارية لحصولها على المركز الأول على الجمهورية في التعلم المزدوج.