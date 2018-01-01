«الصحة»: زيادة قرارات علاج مرضى الفشل الكلوى 50%

واصلت وزارة الصحة والسكان تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء قوائم الانتظار والتيسير على المرضى، وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمد قرارات علاج مرضى الفشل الكلوى على نفقة الدولة إلى عام بدلًا من 6 أشهر.



كما قررت زيادة قيمة العلاج الدوائى لمرضى الفشل الكلوى بنسبة ٥٠٪، أسوة بالزيادة التى تمت لجميع مرضى الأمراض المزمنة.



أيضا قررت إضاقة عبارة «يتم تركيب دعامات إذا لزم الأمر» على قرارات علاج مرضى القلب، بإجراء القسطرة التشخيصية، مع موافاة المجالس الطبية المتخصصة بتقرير متضمن نوع وعدد الدعامات التى تم تركيبها.