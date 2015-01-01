وزير الهجرة اليونانى يحذر من تزايد كراهية الأجانب في أوروبا

حذر وزير الهجرة اليوناني ديميتريس فيتساس، من أن الأحزاب السياسية الرئيسية فى جميع أنحاء أوروبا تتبنى "أجندة كراهية الأجانب" للحفاظ على دعم الناخبين، وقال "فيتساس" -فى تصريح اليوم الأربعاء نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية- إن التحول في السياسة قد حدث على الرغم من الانخفاض الحاد في عدد اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015.



ودعا الأحزاب السياسية المهيمنة تقليديًا في الاتحاد الأوروبي، من يسار الوسط ويمين الوسط، للعمل بشكل وثيق على الهجرة والدفاع عن "القيم الأوروبية".



كما دعا "فيتساس" الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الدول الأعضاء التى نأت بنفسها عن خطط تسوية الهجرة، بما في ذلك المجر وبولندا وجمهورية التشيك.