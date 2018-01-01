بالصور.. حكاية أول مدرسة لتعليم "المياصة" بالرقص الشرقى

فتيات مصطفين بنظام، يتبعون تعليمات قائدتهم الواقفة في المقدمة، أصوات الموسيقى تملأ الجو بهجة وتجعل الجميع مبتسم، كلًا منهن مشغولة بذاتها تنظر في المرآة التي أمامها، لتتعلم خطوات القائدة بسهولة، تنبههم قائدتهم بين الحين والآخر، بكلمات مثل "ارفعي ذراعك قليلًا، رخي أعصابك، تنفسي جيدًا"، هكذا يكون المشهد في حصص تعليم "الرقص الشرقي".



أسماء حسين فتاة في العقد الثالث من عمرها، ولدت في محافظة القاهرة، أحبت الرقص الشرقي واختارت أن تعمل في مجاله، لكن بطريقة تجعلها تحافظ على العادات والتقاليد، وفي نفس الوقت تحصل على موافقة والديها للعمل في المجال الذي تحبه، حتى عملت كمدربة للرقص الشرقي.



تقول أسماء إنها تجد في ممارسة الرقص الشرقي الكثير من الفوائد، منها أنه يساعد على إنقاص الوزن ويحفز إفراز هرمونات السعادة لديها، مما يجعل من تمارسه بانتظام مقبلة على الحياة أكثر، واستكملت قائلة: "بقالي سنين بشتغل في مجال التدريب ولاحظت حاجة مهمة وهي إن البنات بتيجي تتعلم الرقص عشان تتخلص من كل الضغوطات اللي بيفرضها عليها المجتمع وبيكون أغلبهم محجبات".



قررت أسماء أن تجعل تدريبها يأخذ طابعا خاصا لضمان خصوصية المتدربات، حيث أنها تمنع دخول الرجال أثناء تلقي الحصص، وتمنع التصوير بدون إذن ليشعرن بالأمان، ورفضت جميع العروض التي تلقتها بشأن العمل كراقصة، لتظل محافظة على العهد الذي قطعته على نفسها بالاستمرار كمدربة رقص فقط.



تضيف أسماء: عندما كنت أشاهد الكليبات اللبنانية وغيرها كنت ألاحظ الفرق بين المصريات واللبنانيات وهو غير متعلق بالجمال لأن الكثير من المصريات على قدر كبير من الجمال، لكن الفرق هو "المياصة" فقط، وهو ما تفتقر إليه معظم فتيات مصر بسبب تحمل الكثير من المسؤليات، وإهمال نفسها من أجل الآخرين، كما أن تعليقات الشباب على بنات مصر على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تستفزني كثيرًا وهذا ما دفعني لفكرة إنشاء "مدرسة المياصة".



في البداية الفكرة كانت صادمة للكثير من الناس لكن مع الوقت نالت إعجابهم، وبدأت الفتيات يطلبن تلقي دروس "المياصة" وكل ما أفعله هو أنني أنفض الغبار عن أنوثتهن الضائعة تحت ركام العمل ومسؤوليات المنزل فقط، وبعد عدد قليل من الدروس تتغير نفسية الفتاة كثيرًا، حيث أنها تشعر بجمالها حينما ترتدي بدلة الرقص، وتشعر بأنها لا يفرقها عن النجمات اللاتي تراهن على الشاشة، إلا انها فقط لم تكن تهتم بنفسها.



كما أن الكثير من الفتيات يأتين وهم مصابين بالاكتئاب، وكل ذلك يتغير عندما يبدأن في سماع الموسيقى معنا ووضع "الميك أب" وارتداء ملابس الرقص التي تجعلها تبدو جميلة، وبعد وقت قصير من إنشاء مدرسة الرقص أصبح فيها عدد كبير من التلميذات، وأصبحت أتلقى طلبات من الكثير من الرجال لإلحاق زوجاتهن أو خطيباتهن بالمدرسة.