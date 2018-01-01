محمد ممدوح: مشاهد المحاجر أثناء تصوير "عيار نارى" أرهقتنى

عبر الفنان محمد ممدوح عن سعادته بالمشاركة في الفيلم السينمائي الجديد "عيار ناري"، والعمل مع المنتج أحمد فهمي العضو المنتدب لرئاسة شركة iProduction، المكلفة بإنتاج العمل وتوزيعه.



وقال "ممدوح" في تصريحات من مكتبه الإعلامي: "أقدم دورًا مختلفًا عما قدمت، وأعتقد أنه سيفاجئ الجمهور، وهو ما حمسني للعمل بالفيلم وتقديمه، خاصة أن عددًا من المشاهد الصعبة في المحاجر أرهقتني بشدة".



يذكر أن العمل يضم عددًا من الأبطال، من بينهم: أحمد الفيشاوي، روبي، عارفة عبدالرسول، أسماء أبواليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال، وصفاء الطوخي، وآخرون، وهو من تأليف هيثم دبور.