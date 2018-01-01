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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:08 م

بعد نجاح "عيش بشوقك".. تامر حسنى يعلن عن مسابقة لجمهوره

بعد نجاح عيش بشوقك..
ياسمين محمود
dostor.org/2254357

عبر الفنان تامر حسنى عن فرحته بردود أفعال متابعيه على كليبه الجديد "عيش بشوقك"، معلنًا عن مسابقة لجمهوره بمشاركة فيديوهاتهم وصورهم حول الكليب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشر تامر حسني تفاصيل المسابقة لجماهيره، وعلقّ: "بجد أنا فرحان من كل قلبى على ردود أفعالكم وفرحان أكتر إني عرفت على قدى كده ارسم الابتسامة على وشوشكم ولو لأربع دقايق، ماشى ركزوا معايا كده".

وتابع: "أنا هعمل تحدى معاكم لأول مرة على عيش بشوقك، من خلال فيديوهاتكم على الأغنية ترفعوها على اليوتيوب أو الإنستجرام على عيش بشوقك وهيتم نشرها عندى على صفحتى الرسمية على الفيسبوك وأعلى فيديو هيحقق مشاهدات، هيحصل على مفاجأة كبيرة وبجد حلوة، نهاركم أبيض إن شاء الله".

"عيش بشوقك" كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، وتوزيع هانى محروس وبلال سرور، وإخراج هادى الباجوري.

بعد نجاح "عيش بشوقك".. تامر حسنى يعلن عن مسابقة لجمهوره
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