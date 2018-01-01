إزالة ٢٨١ حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة ٢٨١ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.



جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن، لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف بمديريات أمن (المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، بنى سويف).



كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة الدولة.