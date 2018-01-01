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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 04:00 م

انطلاق أعمال المؤتمر التنموى للأوقاف فى الأردن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2254348

انطلقت اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأردنية، عمان، أعمال المؤتمر التنموى للأوقاف (الوقف - تنمية مستدامة) الذى تنظمته وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بشراكة استراتيجية مع منظمة التعاون الإسلامى والجامعة الأردنية، بهدف مناقشة أهمية الوقف فى الاقتصاد الإسلامى.

ويناقش المؤتمر، الذى يشارك فيه علماء الشريعة الإسلامية والمتخصصون فى الاقتصاد الإسلامي من عدة دول عربية وإسلامية، على مدار ثلاثة أيام، عددًا من الموضوعات أبرزها الأوقاف والتنمية، والأوقاف والتطوير العمراني، والأوقاف والتنمية المجتمعية، والصناديق الوقفية، والتشريعات المنظمة للأوقاف في بلاد الشام، والصيغ الوقفية التنموية.

وقال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور عبدالناصر أبوالبصل -في كلمته خلال افتتاح المؤتمر- "إن انعقاد المؤتمر جاء في وقت تحتاج الأمة فيه إلى إحياء النماذج الحضارية التي كان لها دورها وإسهاماتها الكبيرة في تاريخ الأمة، كما تحتاج إلى بعث الأمل في نفوس أبنائها حينما تصلهم منافع الوقف ويستظلون بظلاله، وأنه مخصص للوقف الذى يعد مؤسسة تنموية شاملة تمتد آثارها وثمارها إلى جميع أوجه حركة المجتمع، فتتحقق من خلاله مقاصد الشريعة وأهدافها ويثبتُ بالدليل الواقعى جانبا من جوانب الاقتصاد الإسلامى الذى تشرئب الأعناق إلى رؤية مؤسساته".

وأضاف أن المؤتمر نص على صفة "التنموى" فى الأوقاف، وهذا الأمر، وإن كان قد تُرجم عمليًا وتشريعيًا وتقوم به دائرة تنمية أموال الأوقاف والمؤسسات المماثلة في عالمنا الإسلامى، إلا أن المجتمعات العربية والإسلامية لا تزال بحاجة كبيرة إلى الارتقاء بمستوى الوعى بالوقف فى مجالاته المختلفة، ومنها الوقف التعليمي على سبيل المثال والوقف الصحى والوقف الاجتماعى، فحاجتنا إلى دليل للواقفين وإعلام مبسط للأصول العملية والإجرائية للوقف لا تزال في بداياتها.

من جانبه، أكد أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس محمود بن أحمد العوضى، ضرورة تطوير مفهوم الوقف لدى الرأي العام، بحيث يدرك الناس أن الوقف ليس مرتبطًا بأنواع محددة مثل المساجد وإنما هناك أوجه أخرى للوقف يمكن الإنفاق بها.

وأشار إلى أن الوقف يحقق الريادة والسيادة للأوطان وللمؤسسات، وهذا ما ظهر في الجامعات العريقة على مستوى العالم، مستشهدا بواقع الوقف الذى حققتها بعض الجامعات الأمريكية والأوروبية.

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