الفنى الصحى بأسوان يعلن قبول دفعات جديدة من دبلومات التمريض

قالت الدكتورة فاطمة حسام الدين محمد، عميد المعهد الفنى الصحى بأسوان، إن المعهد يعلن عن قبول الدفعات الجديدة هذا العام الدراسي 20192018، عن طريق مكتب التنسيق الحكومى، موضحة أنه يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمى "علوم - رياضة".



وأضافت أنه سيتم قبول الطلاب والطالبات الحاصلين على الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات أقسام الكهرباء وحاسب آلي إلكترونيات، والحاصلين على الدبلومات التجارية نظام الثلاث سنوات أقسام إدارة وتسويق، فضلًا عن الحاصلين على دبلومات التمريض من مدارس التمريض الحكومية بمحافظة أسوان.



وأشارت إلى أنه لا يتم قبول طلاب المعاهد الخاصة، والمعهد إقليمي بالنسبة للبنود 1-2-3 ولا يتم قبول الملفات سوى باستثمارة الترشيح من مكتب التنسيق، لافتة إلى أن المعهد به العديد من الأقسام التي تعمل على توفير فرص العمل داخل المحافظة لسد العجز بمهنة التمريض لدى المستشفيات بمحافظة أسوان.