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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:54 م

"نتنياهو" يرفض مشروع قانون طرحته وزيرة العدل بشأن "فيسبوك"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
dostor.org/2254336

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قانون "فيس بوك" الذي كان من المقرر أن يطرحه البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للتصويت عليه، فيما ذكرت "معاريف" الإسرائيلية، أن "نتنياهو" رفض القانون الذي طرحته وزيرة العدل الصهيوني، إيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، مبررًا أن القانون "من شأنه أن يسمح بفرض الرقابة على الآراء والإضرار الشديد بحرية التعبير في دولة الاحتلال".

واتصل "نتنياهو" هاتفيًا بالوزير أردن والوزيرة شاكيد وطلب منهما عدم تقديم مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست في الوقت الحالي.

وكانت لجنة التشريع الإسرائيلية أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون الذي يسمح بإزالة منشورات وصفت بـ "التحريضية" عبر الإنترنت وخاصةً شبكات التواصل الاجتماعي.

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