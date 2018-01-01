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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:52 م

إيطاليا تشيد بتعاون السلطات المصرية للتوصل لـ"مرتكبى حادث ريجينى"

ريجيني
ريجيني
أ ش أ
dostor.org/2254335

أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأشاد بتعاون السلطات المصرية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، للتوصل للحقيقة والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

وقال الوزير الإيطالي -خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له اليوم الأربعاء- إن إيطاليا بصدد تنظيم مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مثمنا التعاون القائم بين الجانبين على مختلف الأصعدة خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية، فضلًا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، حضره محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني.

وأكد المتحدث أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الرئيس السيسي، أكد الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، على الأصعدة المختلفة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

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