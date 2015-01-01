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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:51 م

الكهرباء: 7 آلاف و700 ميجاوات زيادة احتياطية بالإنتاج المتاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2254333

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح، اليوم الأربعاء، 7 آلاف و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد - في نشرته اليومية - أنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألفا و600 ميجاوات مقابل 30 ألف ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و340 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الثالثة و30 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، فيما يصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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