"الجبير" يعقد مباحثات مع أمير الكويت فى إطار "مجلس التنسيق"

استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، وزير خارجية المملكة عادل الجبير، في قصر بيان، فيما قال وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن زيارة "الجبير" تأتى في إطار التوقيع على مجلس التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وفي إطار الزيارة، عقد الجبير جلسة مشاورات مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حسبما أفاد الحساب الرسمى للسفارة السعودية بالكويت على "تويتر".



وكان مجلس الوزراء السعودى، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، قد وافق على محضر إنشاء المجلس، وفوض الجبير، الذي سيرأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق، بالتوقيع على صيغة محضر إنشائه.