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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:49 م

"هادي" يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع التحالف العربي

الرئيس اليمني عبدربه
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،
أ ش أ
dostor.org/2254327

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين اليمن ودول التحالف العربي لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، مشيدًا خلال استقباله قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد الركن عوض سعيد الأحبابي ونائبه والوفد المرافق لهما من السعودية والإمارات حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - بجهودهم ومواقفهم المشرفة وتضحياتهم من أجل الشعب اليمني، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإعادة الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.

وثمن الرئيس هادي، مواقف القيادة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه لليمن ونصرة شعبه وشرعيته الدستورية، مشيرا إلى أن مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لا تزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها لخدمة مشروعها المستهدف لليمن والمنطقة العربية بصورة عامة.

من جانبه، أكد قائد قوات التحالف العربي وحدة الأهداف التي يعمل الجميع من أجلها لنصرة اليمن وشرعيته الدستورية وتحقيق الأمن والسلام في عدن والمناطق المحررة، مشددًا على ضرورة بذل العمل المتواصل لتحقيق الهدف وهزيمة العدو.

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