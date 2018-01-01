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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:49 م

المنتخب السعودي للشباب يعود للتدريبات في التشيك

المنتخب السعودي للشباب
وكالات
dostor.org/2254326

عاود المنتخب السعودي تحت 21 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في جمهورية التشيك الذي يمتدّ حتى 28 يوليو الجاري، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم، مساء أمس الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، واشتملت الحصة الصباحية على تمارين وقائية في محطات متعددة، تلاها مران تكتيكي.

وتركزت الحصة المسائية على تمارين التمرير والاستحواذ على الكرة، واختتمت الحصة التدريبية بالتمارين التكتيكية.

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