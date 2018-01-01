المنتخب السعودي للشباب يعود للتدريبات في التشيك

عاود المنتخب السعودي تحت 21 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في جمهورية التشيك الذي يمتدّ حتى 28 يوليو الجاري، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018.



وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم، مساء أمس الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، واشتملت الحصة الصباحية على تمارين وقائية في محطات متعددة، تلاها مران تكتيكي.



وتركزت الحصة المسائية على تمارين التمرير والاستحواذ على الكرة، واختتمت الحصة التدريبية بالتمارين التكتيكية.