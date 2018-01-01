القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
الكابتن
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:48 م

مدير المنتخب الألماني يناقش مع "لوف" أسباب الفشل بالمونديال

مدير المنتخب الألماني
وكالات
dostor.org/2254325

شهد مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أول اجتماع بين يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب وأوليفر بييرهوف مدير المنتخب، منذ الإخفاق والخروج من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018، التي أُقيمت بروسيا واختتمت فعالياتها يوم الأحد الماضي، بتتويج فرنسا.

ورجَّح مراقبون أن هذا الاجتماع يتعلق بالمناقشة المقررة بشأن تحليل أداء المنتخب الألماني في المونديال، الذي شهد خروج حامل اللقب من دور المجموعات.

ولم يدلِ لوف بأي تصريحات علنية منذ تصريحاته لدى الوصول إلى مطار فرانكفورت عند عودة المنتخب من روسيا، وقد قال حينها إنَّ الخروج المبكر للمنتخب من المونديال لم يكن لسبب واحد، وإنّما عدة أسباب.

وكان راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني قد طالب لوف وبييرهوف، بتقديم تقرير حول أداء المنتخب الألماني، ووضع الخطط المستقبلية للفريق، في موعد أقصاه 24 أغسطس المقبل.

ولا يشارك جريندل في اجتماعات لوف وبييرهوف المنعقدة لمدة يومين، والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني المعاون للوف.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ 4 أيام

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ أقل من شهر

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ أقل من شهر

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

الآن

البرلمان يمنح الثقة للحكومة الثلاثاء المقبل

"العليا للتنسيق": زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات من 5 إلى 10%

عطل فني بموقع التنسيق الإلكتروني

وليد فواز يوضح أسباب انفصاله عن مي سليم

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

حماس تعلن موافقتها على الرؤية المصرية لاتمام المصالحة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

حماس تعلن موافقتها على الرؤية المصرية لاتمام المصالحة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة

اليوم.. برنامج "جيل يعرف تاريخه" بمسجد الحاكم بأمر الله

غدا.. 25 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنيا

تعليم المنيا: 2500 تظلم من نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع التحضيري لمبادرة أصدقاء المستشفيات الجامعية

الأمصار

"كفن تورينو" مزيف.. ولا علاقة له بالمسيح..(فحوص متقدمة حديثة)

هبوط حاد في أعداد المسافرين عبر مطار قطر

بمشاركة مصرية.. انطلاق دورة الألعاب الإفريقية للشباب في الجزائر

الصين: الحرب الاقتصادية تهدم الثقة في التجارة العالمية

بعد حيرتها في اختيار أجمل هدف بالمونديال.."الفيفا" تلجأ لتصويت الجمهور

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

سر قرار إجراء إحصاء لعدد القطط في أمريكا

مفاجأة.. غرق هاتف "أيفون" لمدة 48 ساعة والعمل دون مشاكل

مباريات
الصحة

رجيم فعال للتخلص من ترهلات ودهون البطن للأبد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎