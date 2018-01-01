مدير المنتخب الألماني يناقش مع "لوف" أسباب الفشل بالمونديال

شهد مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أول اجتماع بين يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب وأوليفر بييرهوف مدير المنتخب، منذ الإخفاق والخروج من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018، التي أُقيمت بروسيا واختتمت فعالياتها يوم الأحد الماضي، بتتويج فرنسا.



ورجَّح مراقبون أن هذا الاجتماع يتعلق بالمناقشة المقررة بشأن تحليل أداء المنتخب الألماني في المونديال، الذي شهد خروج حامل اللقب من دور المجموعات.



ولم يدلِ لوف بأي تصريحات علنية منذ تصريحاته لدى الوصول إلى مطار فرانكفورت عند عودة المنتخب من روسيا، وقد قال حينها إنَّ الخروج المبكر للمنتخب من المونديال لم يكن لسبب واحد، وإنّما عدة أسباب.



وكان راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني قد طالب لوف وبييرهوف، بتقديم تقرير حول أداء المنتخب الألماني، ووضع الخطط المستقبلية للفريق، في موعد أقصاه 24 أغسطس المقبل.



ولا يشارك جريندل في اجتماعات لوف وبييرهوف المنعقدة لمدة يومين، والتي يحضرها أعضاء الجهاز الفني المعاون للوف.