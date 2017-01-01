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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:47 م

تجدد أزمة "الأهرام للطباعة" ومطالب بمقاضاة المجلس الحالى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254324

طالب نسيم عرفات، صاحب شركة النسيم للاستيراد "المستثمر الرئيسي" بشركة الأهرام للطباعة والتغليف، الجهات الرقابية بضرورة إعادة النظر فى تصرفات مجلس إدارة الشركة الحالى فى عدم الحفاظ على مقدرات الشركة.

وقال "عرفات" إنه التقى أمس مسئولين لدى الهيئة العامة للاستثمار للوقوف على حقيقة اعتماد الجمعية العامة للشركة والتى تم عقدها أول أيام شهر رمضان وحقيقة اعتمادها من قبل الهيئة من عدمه، مشددًا على عدم اعتماد محضر الجمعية العامة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، فضلًا عن عدم قانونية التأشير بالسجل التجارى بأى من قراراتها وفقًا لتأكيدات المشرفين على أزمة الشركة ومساهميها من جهة ومجلس الإدارة من جهة أخرى.

وحمّل عرفات مجلس الإدارة المنتهية مدته، على حد وصفه، المسئولية كاملة عن نشر أى معلومات مضللة لجميع المساهمين والسوق.

وأشار إلى انتهاء مدة المجلس رسميًا وعدم اعتماد ميزانية العام الماضى 2017 حتى الآن، وهو الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات الرقابية لكون الشركة مساهمة عامة وسرعة الدعوة لعقد جمعية عامة، لافتًا إلى أن هناك مخالفات بالجملة للمجلس المنتهى مدته وفقًا للإفصاحات الرسمية للجهات المعنية والرقابية، مطالبًا تلك الجهات بغل يد المجلس الحالى وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوق المساهمين.

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