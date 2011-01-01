حماس تعلن موافقتها على الرؤية المصرية لاتمام المصالحة

أكد موسى أبومرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أن الحركة وافقت على المقترح المصري للمصالحة الذي عرض عليها خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة مؤخرًا ومستعدة لتطبيقه لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك، قائلًا: إن المقترح المصري للمصالحة يستند إلى اتفاق القاهرة 2011، ويطبق بالتزامن في إطار زمني محدد، ويبدأ المقترح برفع العقوبات عن قطاع غزة، حسبما نشرت شبكة "شهاب" الفلسطينية.



وأضاف، أن المقترح المصري ينص على عودة الوزراء لغزة مع التزامهم بالبنية الحالية وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة، وتسليم حماس الجباية الداخلية بعد الأخذ بالاعتبار رواتب موظفي الأمن، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، بالإضافة إلى تفعيل المصالحة المجتمعية واجتماع اللجان الأمنية بالإضافة إلى توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي تحت إشراف مصري.