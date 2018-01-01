ديلي تليجراف: "الأوميجا 3" الموجودة بالخضروات تحمى القلب

أكدت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية، أن أحدث الدراسات الطبية أثبتت أن مادة "الأوميجا 3" ولو بنسبة بسيطة تقي القلب، وطالبت الدراسة المواطنين بإنفاق أموالهم على الخضروات.



وأشارت إلى أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أوميجا 3 وزيت السمك، له فوائد في مساعدة قلب الإنسان، وهذه المادة متوفرة في الخضروات.



وأضافت أن الملايين من الأشخاص يحرصون على تناول الأوميجا 3 لأنهم يعتقدون بأنه يمنع الإصابة بأمراض القلب، إذ أن الأحماض الدهنية التي توجد في الأسماك، خاصة في سمك السالمون والتونا مفيدة للصحة عندما يتناولها المرء بكميات قليلة.