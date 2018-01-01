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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 03:07 م

بيريز: ريال مدريد سيتعاقد مع لاعبين رائعين

بيريز
بيريز
وكالات
dostor.org/2254238

تعهد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بأن يدخل ناديه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية بقوة هذا الموسم.

ويمر ريال بصيف عاصف بعد رحيل مدربه زين الدين زيدان في مايو بعد أيام من فوزه بلقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

كما انتقل كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال إلى يوفنتوس بينما لم يتعاقد النادي سوى مع ألفارو أودريوزولا (22 عاما) وفينيسيوس جونيور (18 عاما) وأندريه لونين (19 عاما).

وفي ظل عادة ضم لاعبين بارزين، خاصة خلال عام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير إنجليزية وإسبانية أن ريال يحاول ضم الثنائي البلجيكي إيدن هازارد والحارس تيبو كورتوا من تشيلسي.

وقال بيريز في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نريد تعزيز قوتنا في الحاضر والمستقبل، هذه تشكيلة رائعة وسيتم تدعيمها ببعض اللاعبين الرائعين".

وأضاف: "نحن نمر بواحدة من أكثر اللحظات ثراء في تاريخنا، لقد حصلنا على ألقاب استثنائية، نحن نعمل بشكل مؤسسي ولدينا قوة مالية هائلة ونحظى بدعم ملايين المشجعين".

وتابع: "نحن سنواصل الانتصارات ولا أحد يجب أن يشكك في ذلك البعض، أعتقد أنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. نحن مدريد ونريد المزيد دائما".

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