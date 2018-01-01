فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

أحيا عازف الدي جي محمد فلانتينو، الشهير بالساحر الأسمر، حفلًا بأحد الملاهى الليلية المطلة على ضفاف النيل بمنطقة المهندسين في القاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من السياح العرب الذين تفاعلوا مع إيقاعاته الموسيقية الخليجية.



وقدم "فلانتينو" موسيقى ذات الطابع الخليجى التى يتميز بها والتى يطلبها منه رواد المكان ويأتون خصيصًا لسماعها والاستمتاع بها.



واختار "فلانتينو" عددًا من الأغانى الخليجية لمشاهير المطربين العرب، والتى على وقعها يقوم بإعادة خلطها عن طريق "المكسجة" تشتعل الحفلات ويندمج الحضور فى الرقص، بعد أن يقوم "فلانتينو" بمعالجة الموسيقى التى بين يديه، مستخدمًا فى ذلك الكثير من التقنيات كالتخريش أو التكرار أو تغيير الإيقاع والرتم وغيرها.