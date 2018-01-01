"التعليم العالى": أكثر من 126 ألف طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن أن عدد طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لهذا العام، 126 ألفًا و807 طلاب وطالبات، بحد أدنى 96.1% للشعبة العلمية، ولطلاب الشعبة الرياضية حد أدنى 93.9%، وللشعبة الأدبية، 80% فأكثر، والتى بدأت الإثنين الماضى، وحتى الجمعة المقبلة.



وأضافت الوزارة أن عدد طلاب الشعبة العلمية (رياضة) 15267 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشعبة العلمية علمي (علوم) 28001، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 83539 طالبًا.



وكشف المجمع التكرارى لمجاميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، عن ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% عن الأعوام الماضية، بنحو 64 ألف طالب زيادة عن العام الماضى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة للشعب الثلاث بنحو 3-4 درجات.



وبالعودة للمجمع التكراري لهذا العام، يتنافس طلاب الشعبة العلمية علمي (علوم) البالغ عددهم 28001 طالبًا، على 20 ألفًا و850 مقعدًا بالكليات الطبية، وعليه من المتوقع عدم وجود أماكن لطلاب المرحلة الثانية للحاصلين على نسبة أقل من 96.6% بكليات طب بشرى، وأسنان، وصيدلة، وعلاج طبيعى، وعلوم طبية حيوية، فيما يتوقع أن يكون هناك عدد من المقاعد الشاغرة بكليات الطب البيطرى، والعلوم، وكليات الحاسب الآلى، بالإضافة إلى الكليات النظرية المختلفة.



وفيما يخص الشعبة الرياضة، يتنافس 15267 طالبًا وطالبة على 22 ألفًا و500 مقعد بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وكليات التخطيط العمراني، وفنون بأقسامها المختلفة، وهو ما يشير إلى أنه من المتوقع توافر عدد من الأماكن كليات الهندسة وفنون وحاسبات والمعلومات، أمام طلاب المرحلة الثانية، هذا بالإضافة إلى مختلف الكليات النظرية.



بينما الشعبة الأدبية، يتنافس عليها 83 ألفًا و539 طالبًا وطالبة، على كليات السياسة والاقتصاد، وإعلام، وألسن، بما يفوق قدرة تلك الكليات الاستيعابية، وهو ما قد لا يجعل بها أماكن لطلاب المرحلة الثانية، في حين تكون فرصتهم أكبر في الكليات الأخرى، كالتجارة الخارجية والحقوق، التربية والآداب.