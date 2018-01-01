"قرقاش" يرحب بإنشاء مجلس التنسيق السعودى الكويتى

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، مشيرًا إلى أن العمل مع الأشقاء ساهم في مزيد من الخير والاستقرار للخليج العربي.



وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "كل الترحيب بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك"، مضيفًا: "العمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والمصداقية والحرص على استقرار الخليج العربي وازدهاره".



ووافق مجلس الوزراء السعودى أمس الثلاثاء، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز.