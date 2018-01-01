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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:56 م

العثور على سفينة روسية محملة بـ200 طن من الذهب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254217

عثرت شركة كورية جنوبية على حطام بارجة تعود للبحرية القيصرية الروسية، أغرقت خلال الحرب الروسية اليابانية (1904-1905)، إذ يعتقد بوجود أطنان من الذهب المخزن على متنها.

وحملت البارجة اسم "دميتري دونسكوي"، وكانت جزءًا من الأسطول الإمبراطوري في بحر البلطيق، واستدعيت مع مجموعة سفن أخرى للالتحاق بالحرب الدائرة ضد اليابان.

وتعتقد مجموعة "شينيل" الكورية بوجود ما يقارب 200 طن من الذهب الخالص على متن البارجة، بقيمة مالية تتجاوز 133 مليار دولار أمريكي.

وعثرت المجموعة على الحطام بالقرب من سواحل كوريا الجنوبية التي عرفت آنذاك باسم جزيرة "أوليوتج".

وصرحت المجموعة بنيتها اقتسام الكنز مع روسيا بشكل عادل، على اعتبار أنها المالك القانوني للسفينة وما تحتويه.

وكذلك، أكدت الحكومة الروسية أيضًا، عدم المطالبة بأكثر من القسمة العادلة، مع العلم أنها ساعدت الشركة الكورية في عمليات البحث والتقصي عن "دميتري دونسكوي".

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