لجنة الرد على برنامج الحكومة تُوصى بمكافحة الهجرة غير الشرعية

كشف اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن ترحيبها بما ورد بشأن تدعيم الرياضة البدنية وتبنيها للبرنامج التنفيذي من أجل النهوض بأنشطة الشباب والرياضة وتطوير البنية الأساسية للمنشآت الشبابية وإعداد الأبطال الرياضيين وتخصيص برنامج رئيس لتدعيم الرياضة البدنية للشباب الذي يتضمن عدة برامج فرعية يستهدف أولها زيادة عدد الملاعب المفتوحة من 264 إلى 429 ملعبا وإنشاء 6 صالات مغاطاة وغيرها.



كما أكدت اللجنة أن شريحة الشباب نحو 60 % من عدد سكان الدولة وهم أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل ولذلك فقد منح دستور 2014 اهتمام خاص بالشباب ونصت المادة 82 على أن تكفل الدولة رعاية الشباب وتعمل على اكتشافهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعملية والنفسية وتشجيع العمل الجماعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.



وإذا كان برنامج الحكومة اهتم بتدعيم الرياضة البدنية للشباب والرياضة فقد جاءت استراتيجة التنمية المستدامة 2030 خلوا من محور مستقل لرعاية الشباب والنهوض بالرياضة غير أنها أشارت إلى بعض البرامج لرعاية الشباب ومنها برامج العمل اللائق الذي يعمل على تعزيز فرص العمل اللائق للمراه والشباب وبرنامج تقليص الفجوات المجتمعية والنوعية.



ولا تتناسب هذه البرامج المحددة المتناثرة في ثنايا هذه الاستراتيجية مع التحديات والمعوقات المتعددة منها قطاع الشباب والرياضة والتي تتركز في ارتفاع نسبة البطالة حيث يندرج نحو 66.4% من العاطلين عن العمل تحت الفئة العمرية من 15إلي 29 عاما في يونيو 2015 وتتركز معدلات البطالة بين الفئات الاكثر تعليما.



كما يعاني المجال من انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة وما ينجم عنها من مخاطر جسيمة وعزوف الشباب عن العمل العام والتطوعي والشعور بالاغتراب وانتشار مشكلات الإدمان وغيرها من صور الانحراف الأخرى لدى بعض الشباب واتجاه البعض الآخر إلى التطرف الديني وتأخر سن الزواج وانتشار حالات الزواج العرفي ونقص البينة التحتيه المتعلقة بشؤن الشباب والرياضة وغياب النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمة من التحديات الجامعية وقبل الجامعية ونقص المرافق.



ونفذت الحكومة عددا من الإجراءات لتخطي تلك التحديات منها توجيه نحو 1162 مليون جنيه للبرامج الشبابية لعام 2018 2019، لإنشاء مراكز شباب نموزجية ومعسكرات شباب وبرامج تنمية القرى الأكثر احتياجا وتستهدف الحكومة تنفيذ 308 أنشطة يستفيد منها 9 ملايين شاب وشابة وتتضمن هذه الأنشطة برامج لإعلاء قيمة المواطن.



وإدراكا من اللجنة للعديد من المعوقات التي تواجه رعاية الشباب أكدت علي توصيات معينة أولا في مجال رعاية الشباب بتفعيل مبادرة القيادة السياسية لتمكين الشباب في جميع المجالات وتحويلها إلي واقع ملموس يشعر به الشباب وجني ثماره وتفعيل وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن الموتمرات القومية في اطار استراتيجية النهوض بالشباب وإنشاء وحدة إدارية متخصصة بالوزارة المعنية لرصد المشكلات الاجتماعية للشباب وإعداد برامج لتوعيتهم وإرشادهم للتعامل السليم مع هذه المشكلات وضرورة استغلال مخرجات المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية بالمدارس.



وأكدت أيضا تفعيل أحكام مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 في إطار حزمة الإجراءات والبرامج التي تواجهه هذه الظاهرة المضرة بأمن الوطن ضرورة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين رياضيا وتأهليهم وتوفير جميع أشكال الدعم لهم بما يتلاءم مع ما يحققونه من نتائج مشرفة على جميع المستويات.



أما في مجال النهوض بالرياضة تفعيل دعوه الرئيس الجمهورية بإطلاق دوري رياضي متكامل بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية يكون على مستوى من التنظيم وباستغلال ما تم تنفيذه من بنية أساسية بمراكز الشباب بجميع المحافظات، وركزت على إعادة النظر في قرار إلغاء الحافز الرياضي للبطولات المحلية لتشجيع طلاب المدارس والجامعات على ممارسة الرياضية وتكوين جيل من الأبطال الرياضيين قادر على تحقيق الإنجازات تفعيلا لتوجيه القيادة السياسية بدراسة الحوافز والكفاحات التشجيعية للمدارس الرياضية وتفعيل دور صندوق الرياضة المصرية التي تم الإعلان عنها عن تدشينه فبراير 2018 لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية.



وركزت على الانتهاء من المشروعات القومية الرياضية وإنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها على أن يتم توفير مصادر تمويلة من الروافد التالية تخصيص نسبة 2% من حصيلة مخالفات المرور وتخصيص نسبة 2%من الأموال المصادرة في قضايا المخدرات وتخصيص نسبة 2% من حصيلة الرسوم القضائية ومساهامات رجال الأعمال والإعانات والهبات.



ووأوصت اللجنة بوضع مدونة سلوك وميثاق شرف للعمل الرياضي تضع القواعد والضوابط التي يلتزم بها اللاعبون والأجهزة الفنية وتطبيق سياسية دمج الأندية الرياضية وتقنيتها لتكون بالاختبار وبصورة إلزامية في حالات معينة يحددها القانون، وتشجيع الاندية الرياضية على الاعتماد على التمويل الذاتي ومواردها الخاصة وتركيز الدعم علي مراكز الشباب والأندية غير القادرة التي نلتزم بمعايير محدده تتعلق بزياده أعداد المشتركين، مشددة على وضع خطة للنهوض بالرياضة والاهتمام بها كصناعة واستثمار يسهم في عملية التنمية من خلال المنافسات الرياضية واكتشاف الموهوبين والاهتمام بالإعلام الرياضي وتشجيع القيادات التربيوية المؤهلة للعمل بمراكز الشباب لتنفيذ وتنمية المشروعات والبرامج الوارده في خططها التنفيذية.



وأخيرا في مجال تشجيع الشباب على العمل الجماعي، ذكرت اللجنة بضرورة إعادة إحياء الحركة الكشفية ونشرها في المدارس ودعوه شباب الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، مشددة على تدشين مركز وطني لتدريب الكوادر الشبابية وتشكيل مجموعات رقابية داخلية بأجهزة الدولة وقيام وزارة الثقافة والتعليم والاتصالات والخارجية بإنشاء مركز للتوصل الحضاري بين شباب مصر والعالم.



