الساحل الشمالي يستضيف سباق "الأكواثلون" للجري

تنطلق الأسبوع المقبل، فعاليات سباق (الأكواثلون) للسباحة والجري على شاطئ تلال العلمين بالساحل الشمالي لتنشيط السياحة، ويشارك في السباق، الذي ينظمه نادي "جافلين" (Javelin) الرياضي، العديد من الفئات العمرية المهتمين والمشجعين لهذه الرياضة الممتعة، بالإضافة إلى المبتدئين والهواة والرياضيين ذوي الخبرة ومحبي الرياضة من جميع الأعمار.



كما يسافر للمشاركة خصيصا في هذا السباق، الراغبون في التعرف على عالم الرياضات المتعددة والراغبون في تحدي أنفسهم في بيئة مرحة وممتعة على طول شاطئ الساحل الشمالي الرائع.



وتشمل فعاليات السباق 3 مراحل: جولة للجري وأخري للسباحة ثم الجري مرة أخرى، ولا يقتصر الاشتراك على فئة عمرية معينة، حيث صمم للأطفال والكبار على حد السواء ويغطي مسافات مختلفة، ويتكون الماراثون من 5 سباقات للأطفال (من سن 8 إلى 12 عاما) والصغار (من سن 13 إلى 15 عاما) والشباب (فوق 16 عاما) وسباقين للكبار لمن تتراوح أعمارهم فوق40 وفوق 50 عاما، وتبدأ جميع الجولات وتنتهي على طول الشاطئ.



وستتنافس الفرق أيضا على المراكز الأولى خلال السباق لتجمع بذلك بين الرياضة الفردية وروح العمل الجماعي، وسيقوم البالغون بالجري مسافة 2500 متر ثم السباحة مسافة 500 متر ثم الجري مرة أخرى مسافة 500 متر، بينما تبلغ مسافة السباق للأطفال 1000 متر.



وسيتم تقديم ميداليات وهدايا قيمة وجوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى من جميع الفئات العمرية، وسيتم تخطيط مسار السباق بشكل واضح وسلس للجميع، كما سيتواجد فريق "Javelin" لتقديم أفضل ما لديه لتحفيز المشاركين ولضمان سلامتهم.