أول تعليق لمى سليم بعد طلاقها من وليد فواز

اكتفت الفنانة الأردنية مي سليم بالتعليق على خبر طلاقها، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمد لله على كل شيء".



وكان الفنانان وليد فواز ومى سليم تواجدا صباح اليوم داخل أحد مكاتب التوثيق للطلاق رسميًا، خاصة أن مى تحمل الجنسية الأردنية، ووفقا لقوانين الزواج بمصر، وفى حال الانفصال، لا بد أن يتم داخل أحد مكاتب التوثيق.



وكان الثنائى مى سليم ووليد فواز عقد قرانهما فى الشهر الماضى وقررا عدم إقامة حفل زفاف، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما خلال مسلسل "الرحلة"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث قدم الثنائى فى العمل شخصيتين لزوجين تزوجا بعد قصة حب، لكن ظهرت بعض الأزمات بينهما بسبب ماضى مى سليم خلال الأحداث.