القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
فن
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:51 م

أول تعليق لمى سليم بعد طلاقها من وليد فواز

مي سليم
مي سليم
ياسمين محمود
dostor.org/2254207

اكتفت الفنانة الأردنية مي سليم بالتعليق على خبر طلاقها، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "أحسنوا الاختيار في حياتكم.. الحمد لله على كل شيء".

وكان الفنانان وليد فواز ومى سليم تواجدا صباح اليوم داخل أحد مكاتب التوثيق للطلاق رسميًا، خاصة أن مى تحمل الجنسية الأردنية، ووفقا لقوانين الزواج بمصر، وفى حال الانفصال، لا بد أن يتم داخل أحد مكاتب التوثيق.

وكان الثنائى مى سليم ووليد فواز عقد قرانهما فى الشهر الماضى وقررا عدم إقامة حفل زفاف، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما خلال مسلسل "الرحلة"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث قدم الثنائى فى العمل شخصيتين لزوجين تزوجا بعد قصة حب، لكن ظهرت بعض الأزمات بينهما بسبب ماضى مى سليم خلال الأحداث.

أول تعليق لمى سليم بعد طلاقها من وليد فواز
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا

منذ اسبوع

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

منذ أقل من شهر

محمد جمعة: «عم ضياء» دور وراح.. ولا أستعجل الشهرة

منذ أقل من شهر

"شبح ويتني".. فيلم وثائقى يكشف لغز الرحيل المهين لنجمة البوب العالمية

منذ أقل من شهر

صور.. دنيا عبدالعزيز في أحدث إطلالتها

منذ أقل من شهر

عمرو عبدالجليل يكشف "الإفيه" المحذوف من مسلسل طايع (فيديو)

الآن

وكيل البرلمان يطالب بتحويل قضية ريودي جانيرو للنيابة العامة

الحياة اللندنية: "السيسي" يرغب في تزايد علاقات بلاده مع السودان

وزير خارجية قبرص في بروكسيل: نحضر لعقد "قمة ثلاثية" بتكريت

وليد فواز لـ"الدستور": سأنفصل عن مى سليم رسميًا اليوم

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

ورش فنية متنوعة للأطفال بمدرسة طه حسين

هندسة الإسكندرية تطلق برنامج "الحوسبة بدون حاسب"

ننشر شروط القبول بأقسام "آداب حلوان"

جامعة المنوفية تكرم أوائل الثانوية والدبلومات الفنية ومتحدي الإعاقة

"دمياط الأزهرية" تُنظِّم لقاءَ تعريفيًّا بالشعبة الإسلامية

الأمصار

في ذكرى مانديلا..أوباما منتقدا ترامب: "لا يتوقف عن الكذب"

صحيفة بريطانية: "القنب" قد يقلب الاقتصاد اللبناني رأسا على عقب

بعد مكالمة ترامب..أردوغان يفرج عن قس متهم بأنشطة إرهابية بتركيا

محاصرة طيران «ماهان»

تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي وراء احتجاجات العراق

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

شرم الشيخ والقاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

العثور على سفينة روسية محملة بـ200 طن من الذهب

دراسة: خصوبة النساء ترتبط بعوامل مسببة لمرض القلب

مقالات الرأي
محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

محمد العسيري

​ عبدالعظيم عبدالحق.. الهارب من الأيام

المزيد
الصحة

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎