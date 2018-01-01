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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:49 م

غدًا.. مران استشفائى للاعبى الأهلى قبل السفر إلى بوتسوانا

غدًا.. مران استشفائى
أ ش أ
dostor.org/2254202

يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة تاونشيب بطل بتسوانا أمس، مرانا استشفائيا ظهر غد الخميس؛ وذلك تجنبا للإجهاد قبل السفر إلى بوتسوانا لمواجهة تاونشيب مجددا يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر خوض مباراة ودية غدا أمام الجونة؛ لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة تاونشيب أمس، والتي حسمها الأهلي بثلاثية دون رد.

ومن المقرر أن يخضع حسام عاشور قائد الفريق للفحص الطبي قبل انطلاق مران مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة تاونشيب المقرر له الواحدة ظهر غد الخميس، فيما تعرض عاشور للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة بطل بتسوانا أمس.

وكان فريق الأهلي قد حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء؛ لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء معسكر الإسكندرية هذا الأسبوع بمواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على تاونشيب بثلاثية دون رد رفع بها رصيده إلى النقطة الرابعة، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة، فيما يستعد لمواجهة تاونشيب البتسواني يوم 28 يوليو الجاري، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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