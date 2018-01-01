"بري" يؤكد ضرورة إدخال تعديلات على قانون انتخابات "النواب"

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ضرورة إدخال تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب، المعمول به حاليا، بحيث يتضمن إدخال كوتا (حصة) نسائية لإنصاف تمثيل المرأة في البرلمان، ودعم الدولة المدنية في مواجهة الطائفية.



جاء ذلك خلال استقبال بري، بمقر إقامته في عين التينة، اليوم الأربعاء، رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات وعضو البرلمان الأوروبي إيلينا فالنسيانو، على رأس وفد من اللجنة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، حيث تم استعراض تقرير وتوصيات الاتحاد الأوروبي في شأن مراقبة الانتخابات النيابية السابقة.



وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أهمية تعزيز النسبية في التعديلات التي يدعو إلى إدخالها على القانون الانتخابي، وتوسيع الدوائر الانتخابية، بما يؤدي إلى "الدولة المدنية" التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية.



من ناحية أخرى، بحث بري مع السفير الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد الأوضاع الراهنة في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، كما أبلغها أن مجلس النواب بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة (القنب) وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية.