اتهام بالتحرش يطارد مدربًا سابقًا لمنتخب المكسيك

أمرت العدالة المكسيكية بالقبض على مدرب كرة القدم الأرجنتيني "ريكاردو لا فولب" المدرب السابق للمنتخب الوطني المكسيكي بسبب تورطه فى جرائم التحرش الجنسي والاعتداء الفاضح.



كان أحد الأطباء فى المكسيك قد اتهم المدرب الأرجنتيني في عام 2014، بعد أن تلقى حالة إحدى عاملات النظافة بنادي جوادالاخار والذي كان يشرف على تدريبه آنذاك، حيث قام بالاعتداء على العاملة بعد أن قام ببرحها ضربًا.



كما قالت صحيفة ريفورما، "إن لا فولبي لن يتم اعتقاله لأنه قدم التماسًا، وحصل على التعليق النهائي ضد تفويض الحجز، ومع ذلك، فهو يمتلك من الوقت مدة أقصاها ثلاثة أيام ليمثل أمام القضاء المكسيكي".

