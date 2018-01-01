فلسطين: الاحتلال يحاول تغيير الواقع بسياساته العنصرية

صرح وكيل وزارة الإعلام الفلسطيني، فايز أبو عيطة، بأن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي هى معركة وجود على هذه الأرض، مؤكدًا أنه لا يمكن للاحتلال أن يتغلب على قيام دولة فلسطينية في ظل الصمود الأسطوري في الخان الأحمر.



وأضاف أبو عيطة - خلال مؤتمر صحفي تم عقده في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم والترحيل من قبل الاحتلال اليوم الأربعاء، ضمن اليوم الإعلامي للتضامن مع القرية - أن القيادة الفلسطينية أعطت تعليماتها لدعم الخان الأحمر بكافة الوسائل المتاحة وتعزيز صمودهم حيث أنهم حراس الأرض وبوابة القدس الشرقية.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تغيير الواقع على الأرض بسياسته العنصرية، مشددًا على أن الاحتلال سيفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، وثمن موقف المؤسسات وهيئة الجدار والاستيطان وحركة فتح الداعم والمساند للخان الأحمر، داعيا وسائل الإعلام لتسليط الضوء على معاناه القرية وفضح ممارسات الاحتلال.



ومن ناحيته، ثمن رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك موقف وسائل الإعلام التي أظهرت ونقلت صوت ورسالة ومعاناة القرية إلى العالم، وفضحت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال "إن الاحتلال يريد الخان الأحمر أرضا بلا شعب كي يسيطر عليها ويحقق أطماعه وينفذ مشاريعه الاستيطانية، لكن الأهالي هناك صامدون وسيواجهون كل هذه المخططات".