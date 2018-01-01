المجر تعتزم الانسحاب من اتفاق الأمم المتحدة للهجرة

قال وزير الخارجية المجري "بيتر زيجارتو" اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنسحب من اتفاق الأمم المتحدة للهجرة والذي من المقرر تبنيه في ديسمبر المقبل، حيث أنه يتعارض مع مصالح المجر الأمنية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن زيجارتو قوله: "أن بلاده ينتابها شكوك إزاء ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المنظمة والآمنة، والذي تم إصدار المسودة النهائية الخاصة به الأسبوع الماضي".

وتبنى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي انتخِب في أبريل الماضي للمرة الثالثة على التوالي، تدابير مشددة مناهضة للهجرة وصعّب عملية حصول اللاجئين على حق اللجوء.

ويُعد ميثاق الأمم المتحدة الجديد غير ملزم من الناحية القانونية لكنه إطار عمل تعاوني معني بتعزيز التعاون الدول بين جميع الشركاء الفاعلين في مسألة الهجرة.

ويعترف الميثاق بأن مشكلة الهجرة لا يمكن أن تقوم بحلها دولة واحدة بمفردها، كما أنه يؤيد سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.