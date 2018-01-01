"مميش": نسعى لخلق حياة متكاملة فى محيط منطقة قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن الهيئة تسعى للاستفادة من عبقرية موقع القناة، وذلك عن طريق خلق حياة متكاملة فى محيط منطقة القناة، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على توفير الاحتياجات المختلفة لخدمة المناطق اللوجيستية والصناعية والموانئ المتطورة الجارى إنشاؤها ضمن المشروع القومي الواعد لتنمية منطقة القناة، لتظل القناة الرافد الرئيسى وشريان الحياة للاقتصاد القومى والعالمى.



جاء ذلك خلال استقبال الفريق مميش، اليوم الأربعاء، وفدًا من هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور محمود عاشور، رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.



وأشار مميش إلى أن مصر تزخر بخبرات علمية يشهد لها العالم بالكفاءة والتميز، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتجه حاليًا للاستفادة من عقول أبنائها في الداخل والخارج، لتنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة والمساهمة في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، موضحًا أن مشروع قناة السويس الجديدة ما كان ليتم لولا الاستعانة بالكوادر والخبرات المصرية في التخطيط والتنفيذ.



وأثنى مميش على مجهودات الهيئة في تطويع العلم فى الارتقاء بالجوانب الحياتية المختلفة للإنسان المصرى، وتحويل أحلامهم في التنمية والرخاء إلى واقع ملموس.



واستمع الحضور إلى شرح تفصيلى عن مشروع قناة السويس الجديدة قدمه المهندس تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني بالهيئة، حيث ألقى فيه الضوء على الجدوى الفنية للمشروع في رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية لمواكبة التطورات المستمرة فى صناعة النقل البحرى والتعامل مع تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية، ثم استعرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، موضحًا فرص ومزايا الاستثمار في المشروع القومي الواعد.



ومن جانبه أشاد الدكتور محمود عاشور، بالجهد البناء من قبل هيئة قناة السويس فى الحفاظ على المكانة الدولية للقناة من خلال مشروعات التطوير الممتدة على مدار تاريخ قناة السويس، مؤكدًا أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في توحيد المصريين وإثبات قدراتهم على الإنجاز والتغلب على التحديات، معربًا عن أمله فى أن يكون مشروع التنمية بمنطقة القناة أساس نهضة مصر فى المستقبل القريب.



وفى الختام قدم الفريق مهاب مميش، درع قناة السويس الجديدة إلى الدكتور محمود عاشور، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذريةو ثم دعاه والوفد المرافق له، للقيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة وزيارة موقع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.