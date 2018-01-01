650 جنيهًا تشعل أزمة المنتقلين من "صوت القاهرة" للوطنية للإعلام

حالة من الغضب انتابت العاملين بشركة صوت القاهرة عقب نقلهم إلى الهيئة الوطنية للإعلام وتوزيعهم على القطاعات المختلفة، وذلك بعد أن تم التخفيض من رواتبهم لأكثر من 650 جنيهًا من أساسى مرتباتهم.



وقالت مصادر من الشركة لـ"الدستور" إن ما حدث "موت وخراب ديار"، مضيفة أن العاملين بصوت القاهرة سيقومون بالتقدم بمذكرة عاجلة إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث الأمر، خاصة وأن مبالغ كبيرة استقطعت من العاملين المنتقلين من شركة صوت القاهرة إلى مبنى الهيئة الوطنية للإعلام.



وأضافت المصادر أنه وفى حال استمرار الوضع سيتم تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضًا على استقطاع مرتباتهم.



وكانت الإدارة المركزية للمجالس واللجان بالهيئة الوطنية للإعلام أصدرت قرارًا بانتداب العاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات إلى قطاعات الهيئة المختلفة، وهو القرار الذى تم تفعيله بداية من الشهر الجارى تمهيدًا لإخلاء صوت القاهرة من العمالة تمامًا.