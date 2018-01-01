القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
فن
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:46 م

650 جنيهًا تشعل أزمة المنتقلين من "صوت القاهرة" للوطنية للإعلام

650 جنيهًا تشعل أزمة
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2254188

حالة من الغضب انتابت العاملين بشركة صوت القاهرة عقب نقلهم إلى الهيئة الوطنية للإعلام وتوزيعهم على القطاعات المختلفة، وذلك بعد أن تم التخفيض من رواتبهم لأكثر من 650 جنيهًا من أساسى مرتباتهم.

وقالت مصادر من الشركة لـ"الدستور" إن ما حدث "موت وخراب ديار"، مضيفة أن العاملين بصوت القاهرة سيقومون بالتقدم بمذكرة عاجلة إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث الأمر، خاصة وأن مبالغ كبيرة استقطعت من العاملين المنتقلين من شركة صوت القاهرة إلى مبنى الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضافت المصادر أنه وفى حال استمرار الوضع سيتم تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضًا على استقطاع مرتباتهم.

وكانت الإدارة المركزية للمجالس واللجان بالهيئة الوطنية للإعلام أصدرت قرارًا بانتداب العاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات إلى قطاعات الهيئة المختلفة، وهو القرار الذى تم تفعيله بداية من الشهر الجارى تمهيدًا لإخلاء صوت القاهرة من العمالة تمامًا.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

منذ أقل من شهر

صور.. دنيا عبدالعزيز في أحدث إطلالتها

منذ أقل من شهر

عمرو عبدالجليل يكشف "الإفيه" المحذوف من مسلسل طايع (فيديو)

منذ شهر

بالصور.. عائشة بن أحمد في ضيافة "الدستور"

منذ أقل من شهرين

خالد يوسف يؤكد حصوله على تصريح عرض "كارما" بدون حذف (فيديو)

منذ أقل من شهرين

21 يونيو.. محمد صبحى يعود للمسرح بـ"غزل البنات"

الآن

وكيل البرلمان يطالب بتحويل قضية ريودي جانيرو للنيابة العامة

الحياة اللندنية: "السيسي" يرغب في تزايد علاقات بلاده مع السودان

وزير خارجية قبرص في بروكسيل: نحضر لعقد "قمة ثلاثية" بتكريت

وليد فواز لـ"الدستور": سأنفصل عن مى سليم رسميًا اليوم

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

ورش فنية متنوعة للأطفال بمدرسة طه حسين

هندسة الإسكندرية تطلق برنامج "الحوسبة بدون حاسب"

ننشر شروط القبول بأقسام "آداب حلوان"

جامعة المنوفية تكرم أوائل الثانوية والدبلومات الفنية ومتحدي الإعاقة

"دمياط الأزهرية" تُنظِّم لقاءَ تعريفيًّا بالشعبة الإسلامية

الأمصار

في ذكرى مانديلا..أوباما منتقدا ترامب: "لا يتوقف عن الكذب"

صحيفة بريطانية: "القنب" قد يقلب الاقتصاد اللبناني رأسا على عقب

بعد مكالمة ترامب..أردوغان يفرج عن قس متهم بأنشطة إرهابية بتركيا

محاصرة طيران «ماهان»

تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي وراء احتجاجات العراق

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

مفاجأة.. غرق هاتف "أيفون" لمدة 48 ساعة والعمل دون مشاكل

شرم الشيخ والقاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

العثور على سفينة روسية محملة بـ200 طن من الذهب

مقالات الرأي
محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

محمد العسيري

​ عبدالعظيم عبدالحق.. الهارب من الأيام

المزيد
الصحة

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎