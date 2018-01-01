القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
الثقافة
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:42 م

"فن البروفيل".. ورشة تشكيلية بثقافة جنوب سيناء

صورة من الحدث
صورة من الحدث
خلف جابر_ إيهاب مصطفى
dostor.org/2254180

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة ماهر كمال، فعاليات ورشة الفنون التشكيلية "فن البروفايل"، ضمن برامج الورش الفنية الصيفية، بمركز الاستكشافى للعلوم والبحوث بالطور العاصمة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

قال الباحث حمد شعيب، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن الورشة استهدفت الشريحة العمرية من 8: 15 سنة من الجنسين، لتنمية المهارات الفنية والإبداعية، من خلال التدريب على رسم الوجه من جوانب وزوايا مختلفة، والتدريب على عمل تأثيرات متنوعة للظل والنور، كما أوضح "شعيب" بتواصل فعاليات الورشة الفنية غدًا بالمركز الاستكشافى، ضمن فعاليات البرامج الفنية والثقافية الصيفية بالمحافظة، برعاية ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووفقًا لتوجيهات الفنان ماهر كمال رئيس قطاع القناة وسيناء الثقافي.

كما ينظم فرع ثقافة السويس "مهرجان شعر الفصحى" ضمن برنامج النشاط الصيفى للإدارة العامة للثقافة العامة، بمشاركة خمسة عشر شاعرًا من شعراء نوادى الأدب التابعة لفرع ثقافة السويس، بقاعة نادى الأدب بقصر ثقافة السويس "قاعة كامل عيد رمضان".

"فن البروفيل".. ورشة تشكيلية بثقافة جنوب سيناء
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية

منذ أقل من شهر

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر

منذ أقل من شهر

حدث غدًا.. قصة مسرحية بخط يد الإذاعى أحمد سعيد

منذ أقل من شهرين

الليلة.. مدحت صالح في سهرة رمضانية بدار الأوبرا

منذ أكثر من شهرين

أشرف زكى نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ أكثر من شهرين

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

الآن

وكيل البرلمان يطالب بتحويل قضية ريودي جانيرو للنيابة العامة

الحياة اللندنية: "السيسي" يرغب في تزايد علاقات بلاده مع السودان

وزير خارجية قبرص في بروكسيل: نحضر لعقد "قمة ثلاثية" بتكريت

وليد فواز لـ"الدستور": سأنفصل عن مى سليم رسميًا اليوم

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

ورش فنية متنوعة للأطفال بمدرسة طه حسين

هندسة الإسكندرية تطلق برنامج "الحوسبة بدون حاسب"

ننشر شروط القبول بأقسام "آداب حلوان"

جامعة المنوفية تكرم أوائل الثانوية والدبلومات الفنية ومتحدي الإعاقة

"دمياط الأزهرية" تُنظِّم لقاءَ تعريفيًّا بالشعبة الإسلامية

الأمصار

في ذكرى مانديلا..أوباما منتقدا ترامب: "لا يتوقف عن الكذب"

صحيفة بريطانية: "القنب" قد يقلب الاقتصاد اللبناني رأسا على عقب

بعد مكالمة ترامب..أردوغان يفرج عن قس متهم بأنشطة إرهابية بتركيا

محاصرة طيران «ماهان»

تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي وراء احتجاجات العراق

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

مفاجأة.. غرق هاتف "أيفون" لمدة 48 ساعة والعمل دون مشاكل

شرم الشيخ والقاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

العثور على سفينة روسية محملة بـ200 طن من الذهب

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎