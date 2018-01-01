"فن البروفيل".. ورشة تشكيلية بثقافة جنوب سيناء

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة ماهر كمال، فعاليات ورشة الفنون التشكيلية "فن البروفايل"، ضمن برامج الورش الفنية الصيفية، بمركز الاستكشافى للعلوم والبحوث بالطور العاصمة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.



قال الباحث حمد شعيب، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن الورشة استهدفت الشريحة العمرية من 8: 15 سنة من الجنسين، لتنمية المهارات الفنية والإبداعية، من خلال التدريب على رسم الوجه من جوانب وزوايا مختلفة، والتدريب على عمل تأثيرات متنوعة للظل والنور، كما أوضح "شعيب" بتواصل فعاليات الورشة الفنية غدًا بالمركز الاستكشافى، ضمن فعاليات البرامج الفنية والثقافية الصيفية بالمحافظة، برعاية ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووفقًا لتوجيهات الفنان ماهر كمال رئيس قطاع القناة وسيناء الثقافي.



كما ينظم فرع ثقافة السويس "مهرجان شعر الفصحى" ضمن برنامج النشاط الصيفى للإدارة العامة للثقافة العامة، بمشاركة خمسة عشر شاعرًا من شعراء نوادى الأدب التابعة لفرع ثقافة السويس، بقاعة نادى الأدب بقصر ثقافة السويس "قاعة كامل عيد رمضان".