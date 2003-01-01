القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
منوعات
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:42 م

دراسة: خصوبة النساء ترتبط بعوامل مسببة لمرض القلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2254179

أفادت دراسة حديثة بأن النساء اللائي يعانين مستويات ضارة من الدهون في الدم قد ترتفع لديهم احتمالات ولادة طفل واحد أو قد ألا ينجبن على الإطلاق.

ودرست ألكسندرا بيرانت من جامعة بيرجن في النرويج وزملاؤها حالات نساء مسجلات في قاعدتين كبيرتين للبيانات هما: السجل الطبي للمواليد بالنرويج و(كوهورت أوف نورواي) التي تشتمل على معلومات عن نمط الحياة والصحة لأشخاص من الريف بين عامي 1994 و2003.

وشملت الدراسة في المجمل 4322 امرأة منهم 2157 لديهن طفلان أو أكثر و488 لديهن طفل واحد و1677 لم ينجبن.

ووجد الباحثون أن النساء اللائي لم ينجبن والأمهات لطفل واحد مختلفات عن النساء اللاتي أنجبن طفلين أو أكثر في بعض النواحي المهمة. فقد كانت هؤلاء النساء أكبر سنا وأثقل وزنا وعلى الأرجح مدخنات ويعانين من داء السكري. كما أنهن حظين بسنوات أقل في التعليم وزادت بينهن حالات اللجوء إلى التلقيح الصناعي لمساعدتهن على الحمل.

وحتى بعد أخذ هذه العوامل وغيرها في الحسبان، وجدت الدراسة أن الأمهات لطفلين أو أكثر كانت مستويات الدهون في دمائهن طبيعية أكثر قبل أول حمل مقارنة بالنساء اللاتي أنجبن طفلا واحدا أو لم ينجبن على الإطلاق.

وبحسب الجمعية الأمريكية للقلب فإن المستويات الضارة من الدهون في الدم تعد أحد أهم عوامل الخطر التي يمكن التحكم بها والتي قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب والسكتات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نقل "مارادونا" إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

منذ أقل من شهر

مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من شهر

رئيس تحرير العالم.. "فيسبوك" تطلق مجلة ورقية لـ"الأثرياء" فى 5 دول أوروبية

منذ شهر

الفراش المقدس.. مغنٍّ أمريكى يدعو لـ«عبادة الجنس».. و«نيوزويك»: أصولها فرعونية

منذ شهر

رسام اللاعبين بالفن القبطي: كوبر منقذ.. صلاح ملك.. والننى مقاتل

منذ شهر

الكويت تساند "الفراعنة" بـ"تحيا مصر"

الآن

وكيل البرلمان يطالب بتحويل قضية ريودي جانيرو للنيابة العامة

الحياة اللندنية: "السيسي" يرغب في تزايد علاقات بلاده مع السودان

وزير خارجية قبرص في بروكسيل: نحضر لعقد "قمة ثلاثية" بتكريت

وليد فواز لـ"الدستور": سأنفصل عن مى سليم رسميًا اليوم

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

فلانتينو يحيى حفلًا بالإيقاع الخليجى فى المهندسين (صور)

وزارات العدل والداخلية العرب تبحث أوضاع اللاجئين

سر تعطل "المترو" في محطة سراي القبة

"الجلد العقدى وطرق الوقاية منه" ندوة لبيطرى الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

ورش فنية متنوعة للأطفال بمدرسة طه حسين

هندسة الإسكندرية تطلق برنامج "الحوسبة بدون حاسب"

ننشر شروط القبول بأقسام "آداب حلوان"

جامعة المنوفية تكرم أوائل الثانوية والدبلومات الفنية ومتحدي الإعاقة

"دمياط الأزهرية" تُنظِّم لقاءَ تعريفيًّا بالشعبة الإسلامية

الأمصار

في ذكرى مانديلا..أوباما منتقدا ترامب: "لا يتوقف عن الكذب"

صحيفة بريطانية: "القنب" قد يقلب الاقتصاد اللبناني رأسا على عقب

بعد مكالمة ترامب..أردوغان يفرج عن قس متهم بأنشطة إرهابية بتركيا

محاصرة طيران «ماهان»

تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي وراء احتجاجات العراق

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

مفاجأة.. غرق هاتف "أيفون" لمدة 48 ساعة والعمل دون مشاكل

شرم الشيخ والقاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

العثور على سفينة روسية محملة بـ200 طن من الذهب

الصحة

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎