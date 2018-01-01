غرق قارب يحمل 160 مهاجرًا قبالة سواحل قبرص التركية

غرق قارب يحمل 160 مهاجرا قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وأكدت قناة "سي إن إن التركية": "غرق قارب يحمل 160 مهاجرا أغلبهم لاجئون سوريون، تم التوصل لجثث 16 شخصا منهم، وإنقاذ 105 آخرين حتى الآن".



وأضافت القناة التركية أنه هناك على الأقل 26 شخص مفقودين وجار البحث عنهم.



وتابعت القناة: أن "حرس السواحل من تركيا وقبرص الشمالية بالإضافة إلى زوارق تجارية في المنطقة يقومون بعمليات بحث وإنقاذ".



وكانت البحرية الموريتانية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن قواتها تكثف بحثها عن 30 مهاجرا غير شرعي، فقدوا قبالة السواحل الموريتانية.

