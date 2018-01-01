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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:38 م

قائمة الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الأولى علمى علوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254175

يستمر طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات عبر موقع التنسيق الإلكترونى:

وننشر قائمة بالكليات المتاحة لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق بالشعبة العلمية علوم:

طب المنصورة
طب شبين الكوم جامعة المنوفية
طب كفر الشيخ
طب الزقازيق
طب طنطا
طب الإسكندرية
طب سوهاج
طب قنا
طب المنيا
طب أسوان
طب بورسعيد
طب بنها
طب الإسماعيلية ج قناة السويس
طب بنى سويف
طب القاهرة
طب الفيوم
طب أسيوط
طب عين شمس
طب وجراحة الفم والأسنان ج الزقازيق
طب حلوان
طب أسنان طنطا
طب أسنان المنصورة
طب أسنان الإسكندرية
طب أسنان القاهرة
طب أسنان عين شمس
طب أسنان جنوب الوادى
طب أسنان كفر الشيخ
طب أسنان الإسماعيلية ج قناة السويس
طب الأسنان ج بنى سويف
طب الأسنان جامعة أسيوط
طب أسنان الفيوم
طب الأسنان المنيا
صيدلة جنوب الوادى
صيدلة المنوفية
صيدلة السادات
صيدلة الفيوم
صيدلة سوهاج
صيدلة المنصورة
صيدلة طنطا
الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة كفر الشيخ
صيدلة المنيا
صيدلة الزقازيق
صيدلة عين شمس
صيدلة دمنهور
صيدلة القاهرة
صيدلة بورسعيد
صيدلة أسيوط
صيدلة الإسماعيلية جامعة قناة السويس
صيدلة بني سويف
صيدلة الإسكندرية
صيدلة حلوان
علاج طبيعي القاهرة
علاج الطبيعى ج بنى سويف
علاج طبيعي كفر الشيخ
علاج طبيعي قنا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
كلية الطب البيطري المنوفية
علوم البترول والتعدين بمطروح
طب بيطري بني سويف
طب بيطري أسوان
طب بيطري كفر الشيخ
طب بيطري المنصورة
طب بيطري المنيا
طب بيطري سوهاج
كلية الألسن كفر الشيخ
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، الإثنين الماضي، حتى الجمعة المقبلة، والبالغ عدد طلابها 126 ألفًا و807 طلاب وطالبات، بحد أدنى 96.1% للشعبة العلمية، ولطلاب الشعبة الرياضية حد أدني 93.9%، وللشعبة الأدبية، 80% فأكثر.

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