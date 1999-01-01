الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع القمص بسادة أمين سلامة

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، القمس بسادة امين سلامة راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا بيشوي للأقباط الأرثوذكس بالمنية.



وولد القمص بسادة في مدينة سرياقوس يوم 17 اكتوبر عام 1954، وسيم قسًا بيد المطران الراحل الانبا مكسيموس في 6 مارس 1992، وتمت ترقيته لرتبة القمصية بيد الاسقف الراحل الأنبا صموئيل في 14 نوفمبر 1999.



وانجب القمص بسادة اثنان من كبار خدام الكنيسة القبطية الارثوذكسية وشمامستها هما مينا القمص بسادة الخادم في مجال التسبيح الكنسي، وتحديدًا ركن الهندسة الصوتية والتوزيع الموسيقى والإخراج التليفزيوني، وتوني القمص بسادة الخادم في مجال التصوير الفوتوغرافي.

